HABER

Balkonda mahsur kalan kedisine kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 10:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan bir alt katın balkonuna düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sahibi kadına teslim edildi.

Balkonda mahsur kalan kedisine kavuştu

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan bir alt katın balkonuna düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sahibi kadına teslim edildi.
Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1536'ncı Sokak üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında yaşayan bir kadın, sabah uyandığında evde beslediği kediyi bulamadı. Kayıp hayvanı bir süre arayan genç kadın, kedinin alt kattaki dairenin balkonuna düşerek mahsur kaldığını gördü. Genç kadın, içerisinde kimsenin bulunmadığı dairenin balkonundan kediyi kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi merdivenli araçla kedinin bulunduğu balkona çıktı ancak erlerinden ürken kedi, balkondaki vitrinin arkasına saklandı. Daha sonra, kedinin kendisine geleceğini söyleyen kadın, itfaiye erleriyle merdivenli araca çıktı. Kedi, bu kez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Balkonda mahsur kalan kedisine kavuştuBalkonda mahsur kalan kedisine kavuştuBalkonda mahsur kalan kedisine kavuştuBalkonda mahsur kalan kedisine kavuştu

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Linç edilmek istenen taciz şüphelisi 26 suçtan sabıkalı çıktıLinç edilmek istenen taciz şüphelisi 26 suçtan sabıkalı çıktı
Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralıMinibüs şarampole uçtu: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.