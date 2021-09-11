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Balkonda oturan yaşlı kadın beton mikserinin çarpmasıyla hayatını kaybetti

11.09.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de evinin balkonunda oturan yaşlı kadın, beton mikserinin balkona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Balkonda oturan yaşlı kadın beton mikserinin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, A.Ç’nin kullandığı beton mikseri yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarptı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaza sırasında balkonda oturan M.A.’nın (79) hayatını kaybettiği belirlendi.

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SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan mikser sürücüsü A.Ç. ise Kaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kadının cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırşehir
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