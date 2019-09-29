HABER

Balkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 21:29 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç’a yorgun mermi isabet etti.

Balkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç’a yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hanım Aykaç’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç, bir anda göğsünde bir acı hissederek çığlık attı. Yaşlı kadının çığlığı üzerine balkona koşan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Göğsünden vurulduğu tespit edilen Hanım Aykaç,sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yorgun mermiyle vurulduğu saptanan Hanım Aykaç’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Balkonda otururken maganda kurşunuyla vurulduBalkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Traktör duvara çarptı: 1 ölüTraktör duvara çarptı: 1 ölü
Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdıTaksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

Erdoğan'dan milli savaş uçağı açıklaması

Erdoğan'dan milli savaş uçağı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet, benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet, benim!'

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Yargıtay'dan emsal olacak 'iş yerinde cinsel taciz' kararı

Sakarya'da iğrenç olay! Yargıtay'dan emsal olacak 'taciz' kararı

Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.