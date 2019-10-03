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Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 03:59 | Son Güncelleme

Adana'da evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir araçtan üzerine ateş açılan kişi ağır yaralandı

Adana'da evinin balkonunda otururken yoldan geçen bir araçtan üzerine ateş açılan kişi ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Ferhat Ç'ye yoldan geçen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.

Açılan ateşte Ferhat Ç. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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adana silahlı saldırı

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