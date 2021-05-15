Balkonda sebze yetiştirmeye ilgi arttı, en fazla rağbet çileğe

Büyükşehirlere yakın bölgelerden aldıkları arazilere konteynır yerleştirerek buralarda tarım yapanların yanı sıra kentte yaşayıp bu imkanlara sahip olamayanlar da balkonlarında saksıda sebze ve çiçek yetiştirmeye yöneldi.

80 ÇEŞİT ÜRÜN YETİŞTİRİYORLAR

Beykoz'da çiftçilik yapan ve son 33 yıldır atalık tohumlardan fide üreten Acar Ailesi, 7 bin metrekarelik alanda aralarında domates, biber, patlıcan, salatalık, yeşillikler, karnabahar, brokoli ve lahana gibi kışlık sebzeler ile kavun, karpuz, çilek gibi yaz meyvelerinin bulunduğu 70-80 çeşit ürün yetiştirerek sürdürülebilir tarım yapıyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ahmet Acar, Kovid-19 salgınıyla hobi bahçelerine ve evlerin balkonlarında sebze yetiştiriciliğine ilginin arttığını dile getirerek, insanların bu dönemde toprakla uğraşarak güzel bir hobi edindiğini söyledi.

DOMATES 65 GÜNDE KIZARIYOR, BİBER 50 GÜNDE OLGUNLAŞIYOR

Acar, pazarlardan veya seralardan alınan fideleri yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı: Balkonlarda da sebze yetiştiriciliği yapılabilir. Verimli bir toprak ve doğru sulamayla balkonda, saksılarda yetiştirilecek ürünlerden verim alınabilir. Tercih edilecek ürünlere göre saksının derinliğine, genişliğine dikkat edilmeli. Toprak için de bahçe toprağının yanı koyun, keçi veya inek gübresi koyabiliriz. Su tutma kapasitesini artırmak için perlit veya vermikül katıp iyice harmanlayacağız. Bu karışımla su payı bırakacak kadar saksıyı doldurup ekime hazır hale getireceğiz. Her fidenin belli bir büyüme, meyve verme periyodu var. Domates, çiçek açtıktan 65 gün sonra kızarır. Biberler 45-50 günde olgunlaşır. Derinliği ve kapasitesi küçük saksılara maydanoz, nane, roka, tere, reyhan gibi derin kökü olmayan yeşillikler ekilebilir. Patlıcan, biber, domates, salatalık gibi bitkilerin ise derin ve büyük saksılara ekilmesi gerekiyor.