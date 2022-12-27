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Balkonda sürekli aynı şeyi yapınca yaka paça gözaltına alınmıştı! Altından aile dramı çıktı: Yardım istiyorum

27.12.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta evinin balkonuna dev ses sistemi koyan bir kişi, gece gündüz demeden yüksek sesle müzik yayını yaptı. Komşularının şikayeti üzerine eve gelen polislere de direnen şahıs, yaka paça gözaltına alınmıştı. Müziği çok sevdiğini söyleyen şahıs emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken olayın ardında ise aile dramı çıktı. Eşiyle boşandığını, anne ve babasının da ayrıldığını söyleyen Ahmet Ç., "İçimdeki canavarla boğuşuyorum, ama tedavi olacağım yardım bekliyorum" dedi.

Balkonda sürekli aynı şeyi yapınca yaka paça gözaltına alınmıştı! Altından aile dramı çıktı: Yardım istiyorum

Esenyurt Saadetdere Mahallesi’ndeki bir apartmanın en üst katında bulunan, evinin balkonuna ses sistemi kuran bir şahıs, gece gündüz yüksek seste müzik çaldı. Saatlerce çalan müzikten rahatsız olan komşuları ise polise haber verdi. Eve gelen polise direnen Ahmet Ç. ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest kalan şahıs, eve gelince yine aynı şeyi yaptı ve son ses müzik açtı. Polis ekipleri yine kendilerine direnen şahsı bu defa taşıyarak ekip aracına bindirmek zorunda kaldı.

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"YÜKSEK SESLE DİNLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Olayın ardından serbest kalan Ahmet Ç.'ye Show Haber ekibi ulaştı. Yaşadıklarını anlatan şahıs, müziği yüksek sesle dinlemeyi çok sevdiğini söyleyen Ahmet Ç. "Balkona koyuyordum, polisler kırdı ama şimdi daha büyüğünü alacağım. Ben onlardan rahatsız olmuyorum da onlar mı benden rahatsız oluyor" dedi. Röportaj sırasında karşı apartmanın balkonundaki "Yarım kaldık" yazısını da gösteren Ahmet Ç. "O yazı bile oraya benim için konulmuş" dedi.

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"EŞİMDEN BOŞANDIM, ANNEM VE BABAM DA BOŞANDI"

Alkol kullandığı için bazen müziğin o kadar açık olduğunu fark etmediğini de itiraf eden Ahmet Ç. "Saat 01.00'e kadar müzik dinlemek serbest değil mi. Ben içimdeki canavarla boğuşuyorum, eşimden boşandım, annem ve babam da boşandı" dedi.

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"YARDIM İSTİYORUM"

Amatem'e yatarak tedavi olacağını da söyleyen Ahmet Ç. "Bir daha kendim duyacağım kadar dinleyeceğim. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

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