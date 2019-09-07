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Balkonda tartıştılar: kadın düştü, eşi peşinden atladı (ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

PENDİK'te bir çiftin balkonda tartışmasının sonucunda kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düşerken eşi de peşinden aşağı atladı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te bir çiftin balkonda tartışmasının sonucunda kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düşerken eşi de peşinden aşağı atladı. Aşağı düşen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken ağır yaralı eşinin tedavisi sürüyor. Olay, Güzelyalı Mahallesi, Kervansaray Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında oturan Hilal Güneş ve eşi Gökhan Güneş evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çift ardından balkona çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü. Eşi de balkondan kendini aşağıya bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KADIN ÖLDÜ, KOCASI AĞIR YARALI
Sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan karı-kocaya ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hilal Güneş, Tuzla Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralı Gökhan Güneş'in ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Pendik Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karı-kocanın evinde ve çevresinde uzun bir süre detaylı bir şekilde inceleme yaptı. Polis ekipleri olay hakkında ailesine ve komşuların bilgisine başvurdu. Kadın'ın annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi etraftaki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

"ŞİDDET UYGULADI" İDDİASI
Olayın gerçekleştiği binanın yanındaki binada oturan Ahmet Keleş, "Saat 17.30 sıralarında karı-koca arasında sözlü tartışma başlıyor. Daha sonra kocası kadına şiddet uyguladıktan sonra kadın kendi aşağıya atıyor. Olaydan sonrada kocası da kendini balkondan aşağı atıyor" iddiasında bulundu. Başka bir vatandaş da "Olay bir intihar vakası olduğunu biliyoruz. İlk başta kadını aşağı atlamış daha sonrada adam kendini aşağı atmış. İkisi de durumları ağır hastanede tedavi altında şu anda Kadın 22 yaşlarında Erkek ise 30 yaşlarında neden kavga ettikleri belli değil. Ekipler şu an içeride çalışıyor" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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