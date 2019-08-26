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Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 09:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) başına kurşun isabet etti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) başına kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Uğurlu hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. Belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, iddiaya göre H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Bu sırada evlerinin balkonunda uyuduğu öğrenilen Meryem Uğurlu, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, balkondaki ağır yaralı Uğurlu'yu ambulansa alarak Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olay yerine şerit çekerek alanda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran polis, H.Ç. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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