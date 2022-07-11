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  4. Balkonda uyurken hayatının şokunu yaşadı! Şaşkına çeviren olay kamerada

Balkonda uyurken hayatının şokunu yaşadı! Şaşkına çeviren olay kamerada

11.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Toroslar ilçesinde evinin balkonunda uyuyan kişi, hayatının şokunu yaşadı. Uyandığında cep telefonu, çantası ve ayakkabılarını yerinde bulamayan talihsiz adam, güvenlik kamerasını izleyince gerçeği öğrendi. Şaşkına çeviren olay, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. İşte olayın detayları!

Mersin'deki evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonu, çantası ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etti. Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, bahçeye giren bir hırsızın, eşyalarını çaldığını gördü.

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Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, şüphelinin, önce iki çift ayakkabıyı daha sona M.Y'nin balkonda uyuduğu kanepenin önündeki masada duran cep telefonunu almasıyla M.Y.'ye ait çantayı karıştırdıktan sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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