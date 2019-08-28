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Balkonda uyuyan kadının vurulmasında tabanca incelemeye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) çenesinden vurularak, ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, 2'si 18 yaşından küçük 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda, suç aleti tabanca bulundu.

Balkonda uyuyan kadının vurulmasında tabanca incelemeye alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) çenesinden vurularak, ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, 2'si 18 yaşından küçük 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda, suç aleti tabanca bulundu. Silah, üzerindeki parmak izlerinin tespit edilmesi için incelemeye alındı.
Olay, önceki gece, Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç., belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Silahtan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
SİLAH, POLİSİN ARAMA YAPTIĞI EVDEN ÇIKTI
Olayın ardından araştırma başlatan polis, silahı ateşlediği belirtilen H.Ç. (21) ile birlikte C.Ö. (19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ve A.C.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda, olayın meydana geldiği mahalledeki evde arama yapan polis, suç aleti tabancayı ele geçirdi. Silah, üzerindeki parmak izlerinin tespit edilmesi için incelemeye alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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Balkonda uyuyan kadının vurulmasında tabanca incelemeye alındıBalkonda uyuyan kadının vurulmasında tabanca incelemeye alındıBalkonda uyuyan kadının vurulmasında tabanca incelemeye alındı

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