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Balkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

İZMiR'in Konak ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Gönül Akça ile tartıştığı sırada havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermi, balkonda uyuyan 11 yaşındaki Duru Öğtem'e isabet ederek, ölümüne neden olan Eşref Nekiz (46), müebbet hapis ve 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Balkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMiR'in Konak ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği Gönül Akça ile tartıştığı sırada havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermi, balkonda uyuyan 11 yaşındaki Duru Öğtem'e isabet ederek, ölümüne neden olan Eşref Nekiz (46), müebbet hapis ve 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Hilal Mahallesi 1215 Sokak'ta 2016 yılında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti;
Korsan taksicilik yapan Eşref Nekiz, olaydan 3 yıl önce boşandığı Gönül Akça ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. 3 gün eve gitmeyen Nekiz, olay sabahı binanın önüne geldi. Çift burada tartışmaya başladı. Tartışmaya kadının, üst katında yaşayan yakınları da dahil oldu. Bu sırada Gönül Akça, eve girerek balkona çıktı. Akça balkonda Nekiz binanın giriş kapısı önünde oldukları halde tartışmaya devam etti.
Aracından tabancasını alan Nekiz, havaya doğru ateş etti. Ancak tabancadan çıkan kurşunlardan biri Akça'nın evinin üst katındaki dairenin balkonunda uyuyan, teyzesinin kızı Duru Öğtem'in başına isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız, gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti.
Polis, Eşref Nekiz'i gözaltına aldı. 4 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıkan Nekiz, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
'MERMİ BİR ŞEKİLDE İSABET ETMİŞ'
Hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Nekiz, son savunmasında olayın kaza olduğunu iddia ederek, "Sokakta tartıştıktan sonra eski eşim eve çıktı. Balkondan bana küfür etmeye başladı. Bu sırada üst balkonda birinin olduğunu bilmiyordum. Eşimle tartışırken, tabancayla havaya ateş ettim. Ayağım tökezlediği için hedef alarak ateş etmedim. Ateş ettiğim mermi bir şekilde gidip küçük Duru'ya isabet etmiş" dedi. Sanık avukatı da suçun 'taksirle ölüme sebebiyet verme' şeklinde işlendiğini öne sürerek, müvekkilinin bu doğrultuda yargılanması gerektiğini iddia etti.
Davaya müdahil olan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıktan şikayetçi olduklarını, kasten öldürme suçundan en ağır cezanın verilmesini istediklerini ifade etti. Savcı da mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, Nekiz'i, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah kullanma' ve 'silahlı tehdit' suçlarından da 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına mahkum etti.
Sanık avukatının temyiz ettiği kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi onadı. Dosyanın gönderildiği Yargıtay'ın da onaması halinde karar kesinleşecek.

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Balkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapisBalkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapisBalkonda uyuyan küçük Duru'yu öldüren sanığa müebbet hapis

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