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Balkonda vurulan AK Parti'li meclis üyesi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:11 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Kale ilçesinde, evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle vurularak öldürülen AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63), toprağa verildi.

Balkonda vurulan AK Parti'li meclis üyesi toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Kale ilçesinde, evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle vurularak öldürülen AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63), toprağa verildi.
Kale ilçesi Erdemli Mahallesi'nde gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte evinin balkonunda oturan AK Parti İlçe Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz'e av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Abdulvahap Akdeniz başından, arkadaşı Sait Yıldırım ise bacaklarından yaralandı. Akdeniz ve Yıldırım, çağırılan ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulvahap Akdeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sait Yıldırım'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
Abdulvahap Akdeniz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Akdeniz'in cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Balkonda vurulan AK Parti'li meclis üyesi toprağa verildiBalkonda vurulan AK Parti'li meclis üyesi toprağa verildiBalkonda vurulan AK Parti'li meclis üyesi toprağa verildi

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