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Balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde balkona kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve iki yıldan bu yana aranan B.D.’nin, Tunçbilek Beldesi Merkez Mahallesi’ndeki evine geldiğini belirledi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde balkona kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve iki yıldan bu yana aranan B.D.’nin, Tunçbilek Beldesi Merkez Mahallesi’ndeki evine geldiğini belirledi. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla jandarma, şüpheli B.D.’nin evine operasyon düzenledi. Jandarma görevlisince yasal hakları şüphelinin yüzüne okunduğu sırada, balkona yönelerek kaçma girişiminde bulundu. Zanlı, kaçamadan evin balkonunda yakalanarak Tunçbilek Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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