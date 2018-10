Balkonda yakılan mangal ateşinin çıkardığı yangın, 3 daireye sıçradı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 3 arkadaşın, evin çatı katının balkonunda yaktığı mangal ateşi nedeniyle yangın çıktı. Alt katlardaki 3 daireye de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince 2 saatte güçlükle söndürüldü.

Akarca Mahallesi, 905 Sokak'taki apartmanın çatı katında oturan M.Y. ve 2 arkadaşı, saat 01.00 sıralarında, balkonda mangal ateşi yaktı. 3 arkadaşın, iddiaya göre, mangalı alevlenmesi için balkonda bırakarak, içeri girmelerinin ardından kıvılcımlar çatıya sıçradı. Çatıya sıçrayan alevleri fark eden M.Y. ve arkadaşları, yangını söndürmeye çalışsa da başaramadı. Alevler, bir anda tüm çatıyı sardı. M.Y. ve arkadaşları ise duman nedeniyle güçlükle kendilerini dışarı attı. Zemin ile birlikte 2 katlı apartmanın diğer dairelerinde oturanlar da dumanları fark edip, dışarı çıktı.

Mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Alevlerin alttaki 3 daireye de sıçraması üzerine panik yaşandı. İtfaiye ve orman ekileri, su sıkarak, 2 saat süren çalışmalar sonucu alevleri güçlükle söndürdü. Apartmandaki 3 daire ile çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının şokunu uzun süre üzerlerinden atamayan M.Y. ve arkadaşlarını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.