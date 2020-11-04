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Balkondaki yeni ayakkabıları alıp, yerine eski lastik çarıkları bıraktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 15:22 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde tek katlı müstakil evin balkonunda bulunan yeni ayakkabıları alan, yerine lastik ayakkabı bırakan kişi ayakkabının içine bir de not iliştirdi. 50 yaşındaki Yakup Yeşilırmak'ın yeni aldığı ayakkabıları alan kimliği belirsiz kişinin yazdığı notta "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" sözlerinin yer aldığı öğrenildi.

Erciş'in Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık çalışanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Yakup Yeşilırmak, işine gitmek üzere sabah saatlerinde balkona çıkınca dün akşam bıraktığı ayakkabılarını bulamadı. Bir ay önce 170 TL'ye aldığı kışlık kunduranın yerinde bir çift lastik ayakkabı gören Yeşilırmak, şoke oldu. Yeşilırmak lastik ayakkabıların içinde "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not buldu.

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Yaşadıklarını anlatan Yeşilırmak, "Yapılan bu hareket tabi ki doğru değil. Ama 'hakkını helal et' cümlesini görünce açıkçası biraz da hoşuma gitti. Ben de helal ediyorum. Demek ihtiyacı olan biriydi" diye konuştu.

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DHA

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