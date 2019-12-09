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Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 01:25 | Son Güncelleme

Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı

Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, balkondan atılan yanıcı maddenin isabet ettiği otomobili vatandaşlar söndürdü.

Fatih Mahallesi Müşgen Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Hacer A, talaşla karıştırdığı mazotla sobayı yakmak istedi. Bu sırada karışımın bulunduğu teneke alev aldı. Hacer A, panikle alev alan tenekeyi balkondan attı.

Alevli teneke, apartman önünde park halindeki Özkan Çaylı'ya ait otomobilin altına girdi. Yanan teneke nedeniyle otomobil de alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Yangın, çevredekilerin ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı

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Anahtar Kelimeler:
Karabük otomobil yangını Yenice

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