Balkondan atıldığı iddia edilen minik Zümra'nın hayati tehlikesi sürüyor (2)

TEYZE TUTUKLANDI
Kırıkkale'de, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan yeğeni Zümra Işık'ı (2) attığı öne sürülen zihinsel engelli teyzesi Sedanur Eldemir (18), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Eldemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Keskin Cezaevi'ne gönderildi. Sedanur Eldemir'in, ceza ehliyeti olup, olmadığının tespit edilmesi için soruşturma aşamasında en yakın ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edileceği belirtildi.
Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)
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