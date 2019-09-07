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Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 22:10 | Son Güncelleme

Pendik’te kendini balkondan atan kadın ile onu tutmaya çalışırken kendisi de düşen adam ağır yaralandı.Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi.

Pendik’te kendini balkondan atan kadın ile onu tutmaya çalışırken kendisi de düşen adam ağır yaralandı.
Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, evde eşiyle tartışan kadın tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendini balkondan boşluğa bıraktı. Kocası ise kadını tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düştü. Olay yerine çağırılan ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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