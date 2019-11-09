Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti (2)

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'da apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan atladığı öne sürülen üniversite öğrencisi Özgecan A.'nın (22) cenazesi, memleketi İzmir'in Buca ilçesine getirildi. Özgecan A. için Şirinyer Merkez Camii'nde, İkindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye annesi Nuray Y., kardeşi Arda A., babası Kemal A.'nın yanı sıra arkadaşları ve akrabaları katıldı. Kızının tabutu başında, acılı anne Nuray Y. ile oğlu Arda A., birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Baba Kemal A., taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Özgecan A., Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Özgecan A.'nın anne ve babasının boşandığı, genç kızın tatil dönemlerinde İzmir'de yaşayan annesinin yanında yaşadığı ayrıca, bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi. Cenaze törene gelen Özgecan A.'nın arkadaşları ise, genç kızla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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