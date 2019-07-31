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Balkondan atlayıp komşularından yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:57 | Son Güncelleme

Aksaray'da tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan ve balkondan atlayarak komşularından yardım isteyen kadın, hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 4676. Sokak'taki müstakil bir evde oturan B.B. (22) ve karısı A.B. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B, meyve bıçağıyla eşi A.B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralanan A.B, evin balkonundan atlayarak komşularından yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan A.B'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli B.B'yi gözaltına aldı.

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Aksaray bıçaklama kadın

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