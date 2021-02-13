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Balkondan atlayıp vatandaşın son anda altında kalmaktan kurtulduğu kadını abisi eve kilitlemiş

13.02.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kilitli kaldığı evin balkondan aşağıya atlayan ve kaldırımda yürüyen vatandaşın saniyelerle kurtulduğu olayın kahramanı Sibel Gezici, olay günü abisiyle kavga ettiğini belirterek "Üzerime kapıyı kilitleyip gitti.

Antalya’da kilitli kaldığı evin balkondan aşağıya atlayan ve kaldırımda yürüyen vatandaşın saniyelerle kurtulduğu olayın kahramanı Sibel Gezici, olay günü abisiyle kavga ettiğini belirterek "Üzerime kapıyı kilitleyip gitti. Bir anlık öfkeyle balkondan inmeye çalışırken düştüm" dedi.
Olay, Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ve kimliği belirlenemeyen vatandaş, balkondan düşen bir kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Sibel Gezici isimli kadın 2 katlı evin birinci kat balkonundan kaldırıma düştü. Kaldırma düşen kadının yardımına ilk olarak birkaç saniye önce altında kalmaktan kurtulduğu adam ve çevredeki vatandaşlar koşarken, Sibel Gezici 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, hastanede yapılan kontrollerin ardından önemli bir şeyinin olmadığı belirlenerek taburcu edildi. Sibel Gezici’nin abisin kapıyı üzerinden kilitlemesi sebebiyle dışarı çıkmak için balkondan aşağıya sarktığı sırada elinin kayması sonucu kaldırıma düştüğü ortaya çıktı.

Saniyelerle kurtuldu
Diğer taraftan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anında bir vatandaşın, kaldırımda yürürken aniden yolun karşısına geçmek için döndüğü, bu esnada yukarıdan kaldırıma kırmızı kıyafetli elinde çanta bulunan bir kadının düştüğü görülüyor. Görüntülerde, yolda yürüyen vatandaşın düşen kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu, ardından dönüp kadına yardım etmeye çalıştığı da kayda girdi. Kaldırıma düşen kadının bir süre yerde yattıktan sonra kalkıp gitmeye çalıştığı, vatandaşların bırakmayarak oturtup ambulans ve polis beklettikleri görüldü.
Sibel Gezici olaydan üç gün sonra hırsızlık olayına karışan abisi Uğur Gezici’yi beklediği Manavgat Adliyesi önünde basın mensuplarına konuştu. Olay günü abisi Uğur Gezici ile tartışıp kavga ettiklerini belirten Gezici, “Abim çok sinirli bir insandır. Kavganın ardından kapıyı kilitleyip gitti. Bende dışarı çıkmak istedim. Kapının kilitli olduğunu görünce çok sinirlendim. Bu sinirle balkona çıkıp aşağıya atladım. Sinirden ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ben aşağıya düşünce polis ve sağlık görevlileri gelip beni hastaneye götürdü. Aşağımda ve dudağımda parçalanan yerleri tedavi ettiler. Şu an bu olaydan dolayı ayağımın üzerine basamıyorum” dedi.
İntihar etmediğini, bir anlık sinirle atladığını belirten Sibel Gezici, aşağıdan geçen ve son anda üzerine düşmekten kurtulan kişiyi görmediğini sözlerine ekledi.

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