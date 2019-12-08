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Balkondan attığı alevli teneke otomobili yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 23:18 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir kadının bir anda tutuşan ve balkondan attığı tenekenin isabet ettiği otomobil alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Musgen Sokak’ta Hacer A.

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir kadının bir anda tutuşan ve balkondan attığı tenekenin isabet ettiği otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Musgen Sokak’ta Hacer A. isimli bir vatandaş sobayı yakmak istediği sırada talaşla ile karıştırdığı mazotun bulunduğu tenekenin patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama ile panikleyen kadın yanan tenekeyi balkondan aşağıya attı. Alevli teneke apartmanın önünde park halinde bulunan Özkan Çaylı’ya ait otomobilin altına girdi.
Talaşla karışık mazot dolu tenekedeki alev otomobili sardı. Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşın ilk müdahalesi ile söndürülürken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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