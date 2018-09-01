Balkondan düşen 3 yaşındaki Muhammed öldü

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde evlerinin 3'üncü katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan Muhammed Umut Sarmanca (3) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Şırnak Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, annesi mutfakta olduğu sırada evlerinin balkonunda oyun oynayan Muhammed Umut Sarmanca, tırmandığı demir korkuluklarından aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavisine başlanılan Sarmanca tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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