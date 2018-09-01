Balkondan düşen 3 yaşındaki Muhammed öldü

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde evlerinin 3'üncü katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan Muhammed Umut Sarmanca (3) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün öğlen saatlerinde Şırnak Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, annesi mutfakta olduğu sırada evlerinin balkonunda oyun oynayan Muhammed Umut Sarmanca, tırmandığı demir korkuluklarından aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavisine başlanılan Sarmanca tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
FOTOĞRAFLI
Rusya'dan ABD açıklaması: Eğer saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız
Son dakika! Türkiye'den ABD'ye Filistin tepkisi
Nagehan Alçı'dan çok konuşulacak sözler!
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar kala uyardı
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum