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Balkondan düşen adam 10 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Mardin’de evin balkonundan düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü Gaziantep’te 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Cevdet Yıldırım, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Balkondan düşen adam 10 gün sonra öldü

Mardin’de evin balkonundan düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü Gaziantep’te 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Cevdet Yıldırım, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanenin Yoğun bakım ünitesinde 10 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Cevdet Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yıldırım’ın cenazesi kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Midyat’a gönderildi.

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