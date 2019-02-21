Balkondan düşen alzheimer hastası yaşlı kadın öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi.

Burdur Özgür Mahallesi Karyağdı Sokak'ta oturan alzheimer hastası Eşe Demir, iddiaya göre evde kimse olmadığı saat 15.30 sıralarında 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düştü. Önce kaldırıma oradan da yola düşen Eşe Demir, ağır yaralandı.

Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Eşe Demir kurtarılamadı.

