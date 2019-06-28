HABER

Balkondan düşen Birkan, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan Umut Birkan Tanrıverdi (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan Umut Birkan Tanrıverdi (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçen pazar günü, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Umut Birkan Tanrıverdi, 5 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan dairedeki balkonda oyun oynadığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Umut Birkan, daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan Tanrıverdi, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Tanrıverdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Evin tek oğluydu, şehit düştüEvin tek oğluydu, şehit düştü
Yengesini dövüp, bıçakla saldırdıYengesini dövüp, bıçakla saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.