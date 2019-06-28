Balkondan düşen Birkan, hayatını kaybetti

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan Umut Birkan Tanrıverdi (3), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Umut Birkan Tanrıverdi, 5 katlı apartmanın 4'üncü katında bulunan dairedeki balkonda oyun oynadığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Umut Birkan, daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan Tanrıverdi, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Tanrıverdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu.

