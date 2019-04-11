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Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 23:32 | Son Güncelleme

Balkondan düşen çocuğu havada yakaladılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuğu çevredekiler havada yakaladı.

Gölbaşı Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında, ailesi tarafından evde bırakılan Suriyeli çocuk, bir süre sonra balkonun korkuluklarından sarktı.

Elleriyle asılı şekilde korkuluklardan tutunan çocuk, tırmanmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca kendisini bıraktı.

Bu sırada olayı görerek evin önünde toplanan vatandaşlar çocuğu havada yakaladı.

Çocuğun düşme anı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Hafif yaralanan Suriyeli çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
düşme havada yakalama Şanlıurfa Vidanşehir

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