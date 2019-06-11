Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Bartın'da bir apartmanın 2. katından düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kozcağız beldesi Değirmenci Mahallesi'ndeki apartmanın 2. kat balkonundan sarkan 3 yaşındaki Nehir Ertan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Annesinin mutfakta bulunduğu sırada meydana gelen olayda çocuk ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu, buradaki müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesine götürdü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Nehir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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