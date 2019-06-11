Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı (2)

KURTARILAMADI\nBart\u0131n'\u0131n Kozca\u011f\u0131z beldesinde, balkondan d\u00fc\u015fmesi sonucu a\u011f\u0131r yaralanan Nehir Ertan (3), kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Bart\u0131n Devlet Hastanesi'nde yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.PARTNER Utanga\u00e7l\u0131ktan nas\u0131l kurtulunur?1 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcr\u00fcp, 3 ki\u015fiyi yaralad\u0131; hat\u0131rlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u0130spiyonla su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131 arkada\u015f\u0131n\u0131n kula\u011f\u0131n\u0131 kesen zanl\u0131 yakaland\u0131 (2)
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