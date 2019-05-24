Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Mert Muzaeffer Karaduman (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak'ta meydana geldi. İftar hazırlığı yapan ailesinin iddiaya göre bir anlık dalgınlığından yararlanıp 5 katlı binanın 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonuna yönelenen Mert Muzaeffer Karaduman, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Karaduman, doktorların Müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve komşularını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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