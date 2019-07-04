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Balkondan düşen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 21:43 | Son Güncelleme

Tokat’ta apartmanın 3 katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Sayılır Apartmanı’nda ikamet eden Sertaç ile Tuba Şen çiftinin 2 yaşlarındaki çocukları Poyraz Şen 3.

Tokat’ta apartmanın 3 katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Sayılır Apartmanı’nda ikamet eden Sertaç ile Tuba Şen çiftinin 2 yaşlarındaki çocukları Poyraz Şen 3. kattan aşağı düştü. Olayı gören vatandaşların çığlıkları üzerine evde bulunan babaanne Sevilay Şen, durumu fark ederek torunun yanına koştu. Ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Taburenin üzerine çıkmış
Olayı anlatan apartman sakini Kazım Yıldız, kadınların çığlıkları üzerine dışarı çıktığında acı olayı fark ettiğini ifade ederek, “Dışarı koşarak aşağı indiğimde çocuğun yerde yattığını gördüm. Yerler kandı, küçük çocuğu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla tek başına çocuk balkondaki tabureye çıkarak balkondan sarkması sonucu yere düşmüş” diye konuştu.

Öte yandan çocuğun anne ve babasının olay anında evde olmadıkları, babaanne Sevilay Şen ile bir yakının çocuğu baktığı öğrenildi.

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