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Balkondan düşen çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed El Derviş (7) balkondan düşerek yaralandı.

Balkondan düşen çocuk yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed El Derviş (7) balkondan düşerek yaralandı.
Olay, Osmaniye Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Derviş, evinin ikinci katında balkonda oynarken, boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Balkondan düşen çocuk yaralandı

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