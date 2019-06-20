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Balkondan düşen çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

KARAMAN'da  Yusuf G.

Balkondan düşen çocuk yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Yusuf G. (5), birinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü. Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Larende Mahallesi Yusuf Ziya Göncü Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin balkonda oynayan Yusuf G., dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten başının üzerine düştü. Oğullarının balkondan düştüğünü fark eden ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf G., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Balkondan düşen çocuk yaralandıBalkondan düşen çocuk yaralandı

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