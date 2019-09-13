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Balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evin balkonundan düşen genç kadın ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evin balkonundan düşen genç kadın ağır yaralandı. Eşi tarafından hastaneye getirilen 22 yaşındaki Aslıhan K.’nın tedavisi yoğun bakımda yapılıyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece Ertuğrulgazi Mahallesi Aygören Sokak’ta meydana geldi. 6 ay önce evlenen Aslıhan ve Ali K.(23) çifti iddiaya göre tartıştı. Bir anda balkona fırlayan genç kadın kendini 3 kattan aşağıya bıraktı. Beton zemine çakılan Aslıhan K. ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aslıhan K., ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi yapılan Aslıhan K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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