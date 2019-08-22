Balkondan düşen görme engelli öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, dengesini kaybederek evinin 2'nci katındaki balkonundan düşen görme engelli Yusuf Özdüzen (81), yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Görme engelli Yusuf Özdüzen, oturduğu evin 2'nci katındaki balkona çıktı. Bu sırada ayağı kayan Özdüzen, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özdüzen, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özdüzen, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Özdüzen'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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