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Balkondan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

26.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iş kazasında 53 yaşındaki inşaat işçisi 2.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iş kazasında 53 yaşındaki inşaat işçisi 2. Kat balkonundan düşerek ağır yaralandı.
Olay 15.00 sularında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 53 yaşındaki Dikran T. çalıştığı esnada dengesini kaybederek 2. katın balkonundan düştü. Dikran T.’nin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Dikran T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri Dikran T.’nin düştüğü alanda güvenlik önlemi alırken Dikran T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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