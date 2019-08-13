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Balkondan düşen iş insanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 20:58 | Son Güncelleme

Balkondan düşen iş insanı hayatını kaybetti

Antalya'da ikinci kattaki balkondan düşen iş insanı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir hafta önce kızının evine giden iş insanı Mahmut Topal, ikinci kattaki balkondan düştü.

Ağır yaralanan Topal, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Topal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bir dönem MHP'den Kepez Belediyesi Meclis üyeliği görevinde bulunan Topal'ın cenazesinin yarın Serik ilçesindeki Tekke Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
iş insanı kepez ilçesi Mahmut Topla

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