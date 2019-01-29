Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde apartmanın 1. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kıymet G. (52) isimli bir kadın, Cumhuriyet Mahallesi Kurşun Sokak’taki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, birinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kıymet G., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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