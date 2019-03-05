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Balkondan düşen kadının kocası tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bursa’da geçtiğimiz günlerde balkondan atlayarak intihar eden kadının kocası, olaydan 2 gün sonra cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.Olay Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde meydana geldi.

Balkondan düşen kadının kocası tutuklandı

Bursa’da geçtiğimiz günlerde balkondan atlayarak intihar eden kadının kocası, olaydan 2 gün sonra cinayet şüphesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.
Olay Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz Erkan isimli kadın, akşam saatlerinde eşi M.E. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında balkona çıkan kadın, balkondan aşağıya sarkarak eşini ‘atlarım’ diye tehdit etti. Eşiyle tartışmaya devam eden kadın 3. Kattaki evinin balkonundan kendini aşağı bıraktı. Yere çakılan kadın olay yerine çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olaydan yaklaşık 2 gün sonra kadının eşi M.E. hakkında eşini balkondan attığı yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.E’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. savcılık ifadesinde iddiaları kabul etmeyerek eşini öldürmediğini ileri sürdü. Eşinin balkondan sarkarken iddia edildiği gibi ellerini çözmeye çalışmadığını, kadının kendisini aşağıya bıraktığını belirten M.E’nin suçsuz olduğunu dile getirdiği öğrenildi.
Savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen M.E. burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balkondan düşen kadının kocası tutuklandı

Balkondan düşen kadının kocası tutuklandı

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