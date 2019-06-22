HABER

Balkondan düşen KOAH hastası öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen, KOAH hastası, 2 çocuk babası Ahmet Baş (50), hayatını kaybetti.  Olay, saat 15.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi.

Balkondan düşen KOAH hastası öldü

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen, KOAH hastası, 2 çocuk babası Ahmet Baş (50), hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan KOAH tedavisi gören Ahmet Baş, balkona çıktı. Baş, iddiaya göre, bir süre sonra dengesini kaybederek, balkondan bina önündeki toprak zemine düştü. Olayı gören apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Baş, ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Baş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Balkondan düşen KOAH hastası öldü

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yokDicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok
Polis, kazmalı kavgayı ayırmakta zorlandıPolis, kazmalı kavgayı ayırmakta zorlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.