Balkondan düşen Meryem, hayatını kaybetti

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş (13), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çorlu Uncular Süleyman Peker Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Meryem Altıntaş, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya baktığı sırada dengesini kaybedip, düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralanan Altıntaş'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Meryem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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