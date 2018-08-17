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Balkondan düşen minik İsmail öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 18:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da oyun oynadığı evin balkonundan düşen İsmail Sak (2), yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen minik İsmail öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da oyun oynadığı evin balkonundan düşen İsmail Sak (2), yaşamını yitirdi.
Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evin balkonunda oyun oynayan İsmail Sak, yola düştü. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. İsmail Sak'ın cansız bedeni, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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Balkondan düşen minik İsmail öldü

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