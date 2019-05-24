Balkondan düşen minik Mert Muzaffer, toprağa verildi

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ölen 2 yaşındaki Mert Muzaffer Karaduman, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinde ailesi iftar hazırlığı yaparken, Mert Muzaffer Karaduman balkona çıktı. Balkon demirlerine tırmanan küçük Merk Muzaffer, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mert Muzaffer Karaduman, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Karaduman'ın cenazesi, Koşuköyü Mahallesi Merkez Cami'ne getirildi. Cenazeye Karaduman ailesi, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve çok sayıda kişi katıldı.

Mert Muzaffer'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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