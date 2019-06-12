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Balkondan düşen minik Nehir, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşme sonucu yaşamını yitiren Nehir Ertan (3), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Kozcağız beldesinde, balkondan düşme sonucu yaşamını yitiren Nehir Ertan (3), gözyaşları arasında toprağa verildi. Ertan'ın annesi Özge Ertan cenazede, "Yavrum gitme ne olur" diye feryat etti. Olay, dün öğle saatlerinde, Kozcağız beldesi Kale Sokak’ta meydana geldi. Annesi mutfaktayken birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Nehir Ertan, sandalyenin üzerine çıktı. Sandalyeden sarkan küçük Nehir, aşağı düştü. Ağır yaralanan Nehir Ertan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Bugün Nehir’in cenazesi hastanenin morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, cenazenin götürüldüğü sırada anne Özge Ertan, “Yavrumu götürmeyin. Yavrum gitme ne olur” diye feryat etti. Nehir’in cenazesi Kozcağız Merkez Yeni Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hanyeri köyünde toprağa verildi. Güçlükle ayakta duran baba Muhammet Ertan, yakınları tarafından teselli edildi.

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