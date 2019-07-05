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Balkondan düşen minik Poyraz hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 01:56 | Son Güncelleme

Tokat'ta, 3'üncü kattaki evin balkonundan düşen Poyraz Şen (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen minik Poyraz hayatını kaybetti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki Sayılır Apartmanı'nda meydana geldi. Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları Poyraz, iddiaya göre babaannesi Sevilay Şen’in (55) mutfakta olduğu sırada 3’üncü kattaki evlerinin balkonunda tek başına oynamaya başladı.

AĞIR YARALANDI

Balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan Poyraz, dengesini kaybedince beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen minik Poyraz ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında minik Poyraz’ın anne ve babasının evde olmadığı öğrenildi.

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"ÇEVREDEKİLERİN ÇIĞLIKLARINI DUYARAK YARDIMA KOŞTUK"

Komşuları Kazım Yıldız, "Biz çevredeki kadınların çığlıklarını duyarak yardıma koştuk. Ben aşağıya indiğimde çocuk yerde yatıyordu. Nabzı falan atıyordu. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı" dedi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Tokat balkondan düştü minik poyraz

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