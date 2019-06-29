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Balkondan düşen minik Seren yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki dairenin balkonundan düşen 5 yaşındaki Seren Çeyiz yaralandı.

Balkondan düşen minik Seren yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki dairenin balkonundan düşen 5 yaşındaki Seren Çeyiz yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Maden Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinin balkonunda oynayan Seren Çeyiz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen minik Seren yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük kız ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Balkondan düşen minik Seren yaralandıBalkondan düşen minik Seren yaralandı

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