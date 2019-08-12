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Balkondan düşen şahsın ölümüyle 3 kişi adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 20:36 | Son Güncelleme

Samsun’da ikinci kattan düşen bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Terme Sokak’ta dün sabah meydana geldi.

Samsun’da ikinci kattan düşen bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Terme Sokak’ta dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Güner (40) birlikte kalan arkadaşları H.A. ile G.S.’nin evine gitti. Burada ikinci kattaki evin balkonundan düşen Cengiz Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Evde bulunan H.A., G.S. ve G.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren H.A. ve S.Ö. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.Ö. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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