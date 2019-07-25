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Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 4’üncü kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 4’üncü kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4’üncü kattaki evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Şam Elbursan (3), dengesini kaybederek aşağı düştü. Talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldıran cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balkondan düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

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