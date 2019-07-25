HABER

Balkondan düşen Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu Şam Elbursan (3), hayatını kaybetti.

Balkondan düşen Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu Şam Elbursan (3), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Şam Elbursan dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Elbursan'ın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şam Elbursan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Balkondan düşen Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Cinsel istismar sanığı kick-boks antrenörü: Bana komplo kurulduCinsel istismar sanığı kick-boks antrenörü: Bana komplo kuruldu
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldıÇocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.