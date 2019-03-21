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Balkondan düşerek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

Maltepe’de 3.

Maltepe’de 3. kattaki evinin balkonundan düşen Nuri Çetinkaya hayatını kaybetti. Adamın balkondan düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde sabah 05.30 sıralarından meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3. Katında yaşayan 57 yaşındaki Nuri Çetinkaya, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü evinin balkondan yere düştü. Evdeki aile fertleri durumu fark ederek beraber aşağıya indiler. Balkonda düşen adamı kanlar içinde gören yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından, 57 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerine gele polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevreyi kontrol altına aldılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Adamın balkonda düşme anları evredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıs bir anda balkondan düşerek yere çakılıyor.

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